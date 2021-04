Clip: Xe bán tải lộn 3 vòng như trong phim, nữ tài xế sống sót khó tin

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 8h08 ngày 29/3, tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang lưu thông trên đường, một chiếc xe ô tô bán tải đã xảy ra va chạm với chiếc ô tô con chạy cùng chiều. Cú tông mạnh khiến chiếc xe bán tải bị lật, lăn 3 vòng trên đường rồi đâm vào cột điện.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe bán tải và chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. Nữ tài xế xe bán tải may mắn thoát chết và chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu.

Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn