Triệt phá băng nhóm mua bán “bóng cười”, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt kiểm tra tại các nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố, gồm: Quán Public Luxury (địa chỉ: 446 Phạm Thái Bường, phường Tân Hưng), Nhà hàng Master SG (địa chỉ 134 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành), Nhà hàng Snug Pub và Wlounge (địa chỉ: 50 và 56 Tôn Thất Thiệp, phường Sài Gòn), Nhà hàng CoCo Lounge (địa chỉ: 89 Hoàng Văn Thụ, phường Thủ Dầu Một).

Qua đó, Cơ quan Công an đã phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng khí cười (khí N2O), thu giữ nhiều bình khí cười được cất giấu trong kho của nhà hàng.

Một số đối tượng trong băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu bị bắt giữ để điều tra, làm rõ về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Khẩn trương truy xét nguồn cung cấp khí cười, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 3 địa điểm cất giấu và sang chiết khí cười của nhóm đối tượng trên tại phường Phú Thuận, Hưng Long và xã Nhà Bè; thu giữ 1 bồn chứa khí cười (khí N2O) dung tích 22 tấn; hơn 1.400 bình khí cười (khí N2O) các loại, gần 100kg vỏ bóng, dụng cụ sang chiết và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định: Mặc dù nhận thức rõ khí N2O “Bóng cười” là khí gây nghiện, gây tác hại rất lớn cho sức khỏe của con người, đã được Quốc hội cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nhưng vì lợi nhuận lớn, băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, cư trú: phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu và một số đối tượng là chủ các nhà hàng, quán bar, quán cà phê… vẫn cố ý mua bán, sang chiết khí N20 “bóng cười” để cung cấp cho khách đến quán sử dụng.

Những bình gas, vỏ bóng và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng.

Một số bình khí N2O.

Nhà hàng CoCo Lounge (phường Thủ Dầu Một).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 31 đối tượng trong băng nhóm do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu, các chủ nhà hàng, quán bar… và các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Cơ quan điều tra tiếp tục khẩn trương truy xét, mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo quy định; góp phần cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng hàng cấm là khí N2O “bóng cười” trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn