Clip: Sốc cảnh chồng bắt vợ nhúng tay vào chảo dầu đang sôi

Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Paranda, thuộc quận Osmanabad, bang Maharashtra, Ấn Độ. Cụ thể, một người phụ nữ đã bị chồng ép nhúng tay vào chảo dầu đang sôi để chứng minh sự chung thủy của mình.

Trong clip ghi lại cho thấy, người chồng đã nhóm lửa rồi đặt lên bếp một chảo dầu. Khi dầu sôi, anh ta ném vào đó một đồng xu trị giá 5 rupee (khoảng 1,6 nghìn đồng). Sau đó, người đàn ông này bắt vợ mình phải nhúng tay vào chảo dầu đang sôi và lấy ra đồng xu.

Toàn bộ quá trình này đã được người chồng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đã không khỏi phẫn nộ trước hành động của người chồng.

Theo truyền thông địa phương, vào ngày 11/2, người phụ nữ đã cãi nhau với chồng rồi bỏ nhà đi. Người chồng đã tìm kiếm vợ suốt 4 ngày mà không có tung tích gì.

Sau 4 ngày mất tích, người vợ trở về nhà và nói rằng vào ngày hôm đó, cô đang ngồi chờ xe buýt ở khu Khachapuri Chowk, thuộc thành phố Paranda thì bất ngờ bị 2 người đàn ông đi xe đạp đến bắt làm con tin. Nhân lúc chúng không chú ý, cô đã trốn thoát và chạy về nhà.

Tuy nhiên, người chồng cho rằng lời giải thích này không thuyết phục và anh ta đã bắt vợ nhúng tay vào chảo dầu để kiểm tra vợ có nói dối hay không.

Khi clip được chia sẻ rộng rãi, ông Neelam Gorhe - Chủ tịch Hội đồng Lập pháp bang Maharashtra đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anil Deshmukh điều tra vụ việc và trừng phạt nghiêm khắc người chồng đó. Ông cũng cho biết, trước đây đã có nhiều người vợ bị bắt cho tay vào chảo dầu sôi như vậy.

