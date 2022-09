Clip: Rùng mình khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống vực đèo Hải Vân

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội ngày 2/9 ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra tại đèo Hải Vân (giữa 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng) thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, tại khúc cua tay áo trên cung đường đèo Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế), một thanh niên điều khiển xe máy đã bị mất lái, ôm cua rộng lấn sang làn đường đối diện rồi lao thẳng vào dải phân cách.

Chiếc xe máy trượt theo dải phân cách còn người điều khiển xe máy do bị mất đà đã bị "bay qua" dải phân cách lao xuống vực trước khiến nhiều người đi đường chứng kiến sự sợ hãi.

Một số bình luận cho biết, nam thanh niên trên may mắn rơi trúng vào bụi cây, bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đèo Hải Vân dài 20km là ranh giới tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, cắt ngang qua dãy núi Bạch Mã. Đèo có chiều cao khoảng 500m so với mực nước biển, đây là một trong những đường đèo ven biển đẹp và ấn tượng bậc nhất thế giới.

Ngoài vẻ đẹp hiếm có, cung đường Hải Vân rất chênh vênh, uốn lượn với hàng chục khúc cua khuỷu tay, được ví như "khúc cua tử thần".

