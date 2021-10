Clip: Rắn vua quẫn trí tự "ăn thịt" chính mình và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng khó hiểu này được chuyên gia về rắn Jesse Rothacker ghi lại tại khu bảo tồn Forgotten Friend Reptile ở Elm, bang Pennsylvania, Mỹ.

Trong clip, một con rắn vua đã tự nuốt chửng nửa cơ thể của mình. Con rắn sau đó đã bị mắc kẹt và không thể tự mình thoát ra được.

Để giải cứu con rắn, Rothacker đã gõ nhẹ vào mũi nhằm khiến con rắn há rộng hàm ra. Tuy nhiên, do rắn vua vẫn ngoan cố nên anh phải dùng móng tay cạy những chiếc răng nanh và kéo nửa đuôi của con rắn ra khỏi miệng nó.

Được biết, một số loài rắn hay vẫy đuôi thật mạnh để thu hút con mồi nhưng chính hành động này đôi khi khiến chúng nhầm lẫn đuôi mình là mồi và lao vào "đánh chén".

Nếu mùi của con mồi nào đó vẫn còn lưu lại trên cơ thể rắn cũng dễ khiến cho chúng bị nhầm lẫn, chúng nuốt đuôi của chính mình mà cứ nghĩ là đang nuốt con mồi.

Hành vi tự ăn thịt chính mình của loài rắn không phải là hành vi có chủ đích và sự nhầm lẫn tai hại này có thể xuất phát từ thói quen nuốt chửng đồng loại của chúng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn