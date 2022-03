Clip: Nam thanh niên đập đầu xuống đất quỳ lạy bạn gái giữa đường

Mới đây, đoạn clip đôi bạn trẻ giận dỗi nhau đăng tải trên mạng xã hội khiến dân tình chú ý. Cụ thể ngay giữa đường phố rất đông người qua lại, một nam thanh niên có hành động quỳ xuống van xin bạn gái rất thành khẩn. Mặc dù cô gái tỏ vẻ chán nản, quay lưng bỏ đi nhưng thanh niên này vẫn không buông tha. Cậu ta tiếp tục kéo bạn gái quay lại, liên tiếp đập đầu xuống đất van nài.

Clip nam thanh niên quỳ lạy bạn gái giữa đường

Quá tức giận trước cách hành xử của bạn trai, cô gái liền kéo nam thanh niên đứng dậy. Một người khác có mặt tại hiện trường cũng chạy ra can ngăn, hòa giải, nhưng cô gái vẫn bất chấp bỏ đi.

Xem xong clip, cư dân mạng bày tỏ sự ngán ngẩm trước cách làm hòa có một không ai của nam thanh niên. Nhiều người cho rằng, việc quỳ lạy van xin thế này không những không khiến bạn gái nguôi giận, mà còn làm mất đi hình ảnh nam tử hán, làm xấu mặt đàn ông.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc