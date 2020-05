Clip: Nam thanh niên bị siết cổ, cướp túi xách ngay giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 22h38 ngày 30/4, tại một con hẻm ở Ấn Độ. Thời điểm trên, một nam thanh niên đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông đi phía sau áp sát.

Lợi dụng lúc người này không chú ý, hắn nhảy lên lấy đà rồi dùng tay siết cổ. Sau khi khiến nạn nhân bất tỉnh, tên cướp kéo nam thanh niên vào sát lề đường rồi cầm chiếc túi xách tẩu thoát cùng đồng bọn.

May mắn là nạn nhân chỉ bị khó thở và đã tỉnh lại ngay sau đó. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin