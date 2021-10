Clip kinh hoàng: Nữ sinh 16 tuổi kẹp ba, xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, 1 người tử vong thương tâm

Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Hải Dương được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 19/10 tại km 9 500 thuộc đường tỉnh 394 đoạn qua thị tứ Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang (Hải Dương).

Trong đoạn clip, chiếc xe máy chở 3 em nữ sinh chuẩn bị rẽ trái thì bất ngờ va chạm với xe ô tô tải đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy cùng cả 3 em nữ sinh bị cuốn vào gầm xe ô tô tải.

Theo Báo Hải Dương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, em N.T.A.P. lái xe máy 34AA - 1992.79 chở theo các em N.T.Q. và N.T.T.T. (cùng sinh năm 2005, trú tại thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng) hướng từ cầu Cậy đi Phủ. Khi đến km 9 500 thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 34C - 170.62 do anh Đặng Đình Cường (sinh năm 1987, ở thôn Bằng Giã, xã Tân Việt, Bình Giang) đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Đại Đoàn Kết)

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô, em P. tử vong tại chỗ; 2 em còn lại không bị thương.

Ảnh: Báo Hải Dương

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết em P. vượt trái thiếu quan sát dẫn đến tai nạn. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Thanh Thanh (t/h)

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn