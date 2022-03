Mạng xã hội mới đây chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến ở đường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) vào khuya ngày 19/3. Hàng chục thanh niên chạy xe máy, đứng tụ tập, tay lăm lăm cầm phóng lợn.

Một số đối tượng cầm hung khí, vội vã chạy bộ theo xe máy, không rõ đang đuổi theo ai. Tiếng chửi thề xen lẫn tiếng hô truy đuổi làm náo loạn cả con phố. Một cô gái đi ngang qua đoạn đường đã ghi lại được khoảnh khắc hỗn loạn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ ẩu đả nói trên.

Your browser does not support the video tag.

Clip hỗn chiến ở Hà Đông, nhóm thanh niên cầm phóng lợn truy đuổi nhau giữa đêm

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc