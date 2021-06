Clip: Giơ "ngón tay thối" trêu chọc khỉ, gã đàn ông nhận ngay kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một khu chợ ở thành phố Shimla, thủ phủ bang Himachal Pradesh ở miền bắc Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông đang đi bộ thì phát hiện thấy một con khỉ. Ngay lập tức anh ta dừng lại rồi giơ ngón tay để trêu chọc con vật.

Tuy nhiên, khi vừa giơ ngón tay lên, ngay lập tức người đàn ông đã bị con khỉ "tung cước" thẳng vào mặt. Quá bất ngờ trước hành động này của con khỉ, anh ta không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống đất.

Được biết, thành phố Shimla có ngôi đền Jakhu, nằm ở độ cao 2.455m so với mực nước biển và gắn với truyền thuyết Vua khỉ Hanuman. Quanh ngôi đền có hàng trăm con khỉ sinh sống. Chúng nổi tiếng là hung hăng, thường xuyên lang thang trên đường phố để cướp thực phẩm và đồ đạc của khách du lịch.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn