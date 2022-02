Đoạn clip được camera giám sát bên trong thang máy của một khu điều trị bệnh nhân F0 tại Hà Nội ghi, cho thấy khoảnh khắc một nữ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trong khi chờ thang máy di chuyển đã có những động tác vũ đạo đầy ngẫu hứng và đáng yêu. Khi thang máy dừng lại, cô gái này còn thực hiện động tác "làm phép" để mở cửa thang máy.

Đoạn clip về màn vũ đạo ngẫu hứng của cô gái này đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Clip điệu nhảy đáng yêu của nữ nhân viên chống dịch khiến dân mạng bật cười (Video: Facebook).

Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã phải bật cười trước màn vũ đạo ngẫu hứng và đáng yêu của cô gái này, trong khi đó nhiều người cho biết họ ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan của một "chiến binh áo trắng" khi đang làm nhiệm vụ chống dịch.

"Bạn ấy thật đáng yêu. Dù đang phải làm nhiệm vụ chống dịch ngay trong những ngày đầu năm mới nhưng vẫn thể hiện được sự yêu đời và lạc quan. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc của mình", tài khoản Facebook T.Thanh bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Dù chỉ là một đoạn clip ngắn và một khoảnh khắc ngẫu hứng, nhưng cũng đã có thể truyền tải được niềm vui và sự tích cực, yêu đời cho mọi người. Đã là Tết thì phải luôn vui vẻ, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, có như vậy thì mới có thể đạt được nhiều thành công trong năm mới", một người dùng Facebook khác bình luận.

"Đáng yêu quá đi mất. Dù có mệt mỏi hay vất vả đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần một vài khoảnh khắc thư giãn như thế này là cũng đủ để tiếp thêm sức mạnh để hoành thành công việc của mình. Xin gửi lời chúc năm mới và sức khỏe đến những người đang làm nhiệm vụ chống dịch", tài khoản Facebook N.Thái chia sẻ.

Sau khi xem đoạn clip, nhiều cư dân mạng cũng đã gửi lời tri ân đến những "chiến binh áo trắng", những y bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống dịch để giúp cho người dân có thể an tâm ăn Tết.

Được biết, cô gái trong đoạn clip có tên Trang Vy, hiện đang làm việc tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội và hiện đang chăm sóc những bà mẹ và em bé bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Trang Vy cho biết năm nay là lần đầu tiên cô không đón giao thừa cùng gia đình, nhưng vẫn cảm thấy vui vì góp một phần sức lực vào công cuộc chống dịch của đất nước.

Trang Vy cũng cho biết cô cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng rất vui, khi đoạn clip về màn vũ đạo ngẫu hứng của mình lại được chia sẻ và "gây sốt" trên mạng xã hội như vậy.

