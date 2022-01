Clip cô gái bị dàn cảnh để cướp xe máy khiến dân mạng phẫn nộ

Sự việc xảy ra trên đường Man Thiện (thành phố Thủ Đức, TPHCM), được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc 4 tên cướp dàn cảnh để lấy trộm xe máy của một cô gái bán café trên vỉa hè.

Theo đó, 2 tên cướp giả vờ mua hàng và liên tục chọn nhiều loại đồ uống khác nhau để đánh lạc hướng nạn nhân, trong khi đó, một tên khác đứng chờ sẵn trên xe máy ở ngoài và một tên âm thầm tiếp cận chiếc xe máy của cô gái để phá khóa và lấy cắp.

Tuy nhiên, sau khi tên cướp phá khóa và nổ máy chuẩn bị chạy đi thì bị cô gái phát hiện ra và lập tức đuổi theo. Cô gái đã bám theo chiếc xe máy, khiến cả người và xe bị ngã ra đường. Tên cướp này lập tức leo lên xe đồng bọn chờ sẵn để bỏ chạy, còn 2 tên cướp giả vờ đặt mua hàng cũng nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Clip cô gái bị dàn cảnh để lấy trộm xe máy khiến dân mạng phẫn nộ (Video: H.E).

May mắn cô gái không bị thương nghiêm trọng sau cú ngã và chiếc xe máy vẫn chưa bị cướp.

Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng "gây sốt" và khiến nhiều cư dân mạng bức xúc, phẫn nộ với hành vi dàn cảnh để cướp xe máy của 4 thanh niên. Nhiều người cũng đã bày tỏ sự xót xa của cô gái khi phải chống lại những tên cướp ma mãnh.

"Nhìn em gái bé nhỏ phải chống lại tên cướp, những thanh niên sức dài vai rộng nhưng lười lao động chỉ thích lấy cắp tài sản của người khác, thật đáng thương cho em ấy. Cũng may là không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra", tài khoản Facebook có tên D.Bình nhận xét sau khi xem đoạn clip.

"Cô gái ấy thật dũng cảm. Dù bé nhỏ nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, đủ để khiến những tên cướp phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Cũng may cô gái ấy kịp phát hiện tên cướp nên vẫn giữ lại được tài sản cho mình", một người dùng Facebook khác bình luận.

"Thanh niên sức dài, vai rộng không chịu lao động để kiếm tiền, mà lại đi cướp xe máy của một cô gái bé nhỏ. Những tên này thực sự là cặn bã của xã hội và cần phải bị pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh", tài khoản Facebook có tên H.Trần bày tỏ sự bức xúc.

"Xem clip mà thấy thương cho cô gái ấy. Bé nhỏ và bơ vơ một mình. Hy vọng những kẻ bất lương này sẽ sớm được tìm ra và phải chịu sự trừng trị", tài khoản Facebook M.Ngọc bình luận.

Đoạn clip cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi người, khi những tên cướp sẽ có xu hướng hoạt động nhiều và manh động hơn trong dịp cận Tết, do vậy người dân cần phải nâng cao cảnh giác, giữ gìn tài sản thật cẩn thận để tránh bị kẻ gian lấy cắp.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí