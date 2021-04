Clip: 40 người mẫu bị "hốt" vì khỏa thân ở ban công

Các mẫu nữ chơi "trội", khỏa thân trong nhà

Đoạn video clip và hình ảnh của 40 cô gái khỏa thân xếp hàng trên ban công giữa ban ngày trên khu phố Marina sang trọng của TP Dubai được tung lên mạng xã hội, không chỉ gây chấn động mạng xã hội mà còn là cú sốc lớn ở Các Tiểu vương quốc Ả rập thống Nhất (UAE).

Theo hãng thông tấn Life của Nga, 40 cô gái có mặt trong các bức ảnh khỏa thân và tất cả đều là người mẫu, đến từ Nga, Belarus, Moldova và Ukraine. Họ tuổi từ 16 đến đầu 20.

Hôm 3-4 (giờ địa phương), cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đã bắt giữ một nhóm người vì vi phạm đạo đức nơi công cộng khi chụp ảnh khỏa thân trên ban công của một tòa nhà ở Dubai.

Ngoài ra, một người đàn ông cũng bị bắt giữ vì chia sẻ video quay lại cảnh tượng trên. Người này được xác định mang quốc tịch Nga, tên Alexey Kontsov (33 tuổi).

Kontsov khai với cảnh sát rằng anh này đang ở một căn hộ gần đó và vô tình chứng kiến. Kontsov lấy điện thoại quay lại và không ngờ "phạm sai lầm chết người" khi chia sẻ video lên mạng - hành vi phạm tội ở UAE.

Nhưng ra đến ban công thì bị cảnh sát bắt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận có 11 công dân nữ của nước này bị bắt giam trong vụ việc trên vì vi phạm đạo đức nơi công cộng.

Your browser does not support the video tag.

40 người đẹp bị bắt ở Dubai vì khỏa thân trên ban công nhà chọc trời

Cảnh sát TP Dubai cho biết những người bị bắt sẽ bị truy tố. "Những hành vi như thế này là không thể chấp nhận được. Nó không phản ánh các giá trị và đạo đức của xã hội UAE" - tuyên bố của Cảnh sát TP Dubai.

Theo luật về đạo đức nơi công cộng của UAE, chụp ảnh khỏa thân và các hành vi "dâm ô" khác như hôn hay uống rượu ở nơi công cộng mà không có giấy phép đều có thể bị phạt đến 6 tháng tù giam hoặc nộp số tiền 5.000 dirham (khoảng 31 triệu đồng). Bên cạnh đó, lan truyền hình ảnh khiêu dâm cũng có thể bị phạt tù và tiền lên đến 500.000 dirham (khoảng 3,1 tỉ đồng).

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người lao động