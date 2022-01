Chú rể tức giận ôm cô dâu ném vào thùng rác và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chú rể đang ôm cô dâu ném vào thùng rác khiến người xem không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, một cặp đôi trẻ đang đứng cãi nhau ở giữa đường. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cả hai không giữ được bình tĩnh nên đã chuyển sang động tay động chân. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là chú rể đã bế cô dâu lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Ngay sau đó, anh chàng này quay lưng bỏ đi. Chứng kiến sự việc, những người xung quanh đã vội vàng chạy tìm cách đưa cô dâu ra ngoài.

Được biết, cặp đôi trên vốn là đồng nghiệp. Sau 1 năm tìm hiểu, cả hai đã tiến tới hôn nhân. Trong quá trình cưới xin, bên nhà gái đã đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng. Không chỉ phải chuẩn bị lễ hỏi tới 200.000 Nhân dân tệ, gia đình chú rể còn phải mua một căn nhà đứng tên 2 vợ chồng. Các khoản chi tiêu cho đám cưới cũng là nhà trai phải chịu.

Dù sinh ra trong một nhà đình bình thương nhưng mọi yêu cầu của cô dâu đều được đáp ứng. Thế nhưng, ngay sau khi đám cưới diễn ra, cô dâu đã đánh tiếng rằng em trai của mình cũng chuẩn bị kết hôn. Gia đình cô thiếu tiền mua nhà cho em trai và muốn chú rể phải có trách nhiệm gánh vác cùng.

Ngay lập tức, chú rể đã từ chối lời đề nghị vô lý này. Kết quả, cô dâu nổi giận và tuyên bố nếu anh không chịu góp tiền sẽ ly hôn.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người cho rằng yêu cầu của cô dâu là không hợp lý, thậm chí có phần quá đáng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn