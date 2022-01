Bắt hotgirl làm giả hình ảnh đã chuyển tiền chơi hụi để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 5/1, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đào Thị Duyên, SN 1987, trú tại Tp.Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) nhận được nhiều thông tin về việc vỡ phường hụi trên địa bàn Tp.Vinh và các huyện, lân cận. Trong đó có thông tin liên quan đến phường hụi do Võ Thị Thu Hiền, SN 1986, trú tại phường Hưng Bình, Tp.Vinh làm chủ phường. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng nên Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bước đầu làm sáng tỏ vụ việc.

Theo đó, từ ngày 2/6/2021 đến 24/9/2021, Đào Thị Duyên tham gia chơi 23 bát phường do Võ Thị Thu Hiền làm chủ phường. Duyên sử dụng tài khoản ngân hàng để nộp và nhận tiền phường. Võ Thị Thu Hiền thành lập nhiều bát phường để mọi người chơi phường. Mỗi bát phường đều do Hiền làm chủ phường. Trước khi đấu để nhận tiền phường, người chơi phải nộp tiền phường bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho chủ phường qua ứng dụng Internet Banking.

Do là chủ phường nên lượng tiền chuyển khoản nhiều nên Hiền yêu cầu người chơi phường, sau khi chuyển khoản nộp tiền xong thì phải chụp lại ảnh màn hình giao dịch chuyển khoản thành công. Sau đó, gửi hình ảnh vào nhóm để chủ phường biết.

Hình ảnh chuyển tiền (giả) được Đào Thị Duyên sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Biết Hiền làm chủ nhiều bát phường, lượng tiền ra, vào trong tài khoản rất nhiều trong ngày khó kiểm soát được, nên Duyên nảy sinh ý định sử dụng hình ảnh giả chuyển khoản ngân hàng trên ứng dụng Internet Banking để chiếm đoạt tiền của người chơi phường.

Đào Thị Duyên sử dụng thủ đoạn tạo ra các thông tin giả tin nhắn chuyển tiền từ Internet Banking để người nhận nghĩ rằng đó hình ảnh thật từ ngân hàng. Sau khi tạo được hình ảnh giả, Đào Thị Duyên gửi hình ảnh đó vào các nhóm phường (bát phường) để lừa đã nộp tiền phường, Võ Thị Thu Hiền soát xét thấy Duyên đã gửi hình ảnh chuyển tiền nộp kỳ phường thì không nghi ngờ gì và nghĩ rằng Duyên đã đóng tiền phường. Khi đến kỳ nhận phường, Võ Thị Thu Hiền đều chuyển tiền nhận phường cho Đào Thị Duyên. Với thủ đoạn trên, Đào Thị Duyên đã chiếm đoạt được số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Ngoài các bát phường trên, Đào Thị Duyên còn tham gia 26 bát phường khác do Võ Thị Thu Hiền làm chủ phường và đều sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi phường. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia phường hụi trái pháp luật, đồng thời tránh việc nghe lời dụ dỗ lợi nhuận cao để tham gia phường hụi. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức tham gia phường hụi trái pháp luật cần thông báo cho cơ quan chức năng xử lý.

