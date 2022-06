2 góc camera khác vụ xe Audi húc bay gia đình 3 người ở Bắc Giang

Theo diễn biến 2 góc camera ghi lại ở hiện trường cho thấy, gia đình 3 người chở nhau trên chiếc xe máy. Khi băng qua ngã tư, một chiếc xe Audi phóng với tốc độ cao đã húc bay cả người lẫn xe lên cao rồi phanh gấp ở một đoạn cách đó không xa.

Thời điểm camera ghi lại vụ tai nạn cho thấy ngã tư khá vắng vẻ, đèn giao thông hướng phía xe máy di chuyển liên tục nháy vàng.

Góc video thứ 1 ghi lại vụ tai nạn xe Audi húc bay gia đình 3 người ở Bắc Giang

Góc video thứ 2 ghi lại vụ tai nạn xe Audi húc bay gia đình 3 người ở Bắc Giang

Theo thông tin từ Cục CSGT Bộ Công an, tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ 30' ngày 2/6.

Ông Nguyễn Quốc Th. (35 tuổi, Bắc Giang) lái xe ô tô Audi mang biển 98A-499... di chuyển đến khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ, đoạn thuộc Tổ 2 (P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) va chạm với xe máy mang biển số 98B2-755... do ông Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) cầm lái, chở theo vợ, con.

Cú tông mạnh khiến ông H., bà Dương Thị Q. (44 tuổi, vợ ông H.) và bé Nguyễn Thùy D. (13 tuổi, con gái ông H.) tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 3/6, công an thành phố Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Nguyễn Quốc Th. để phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ lãnh lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, tài xế Th. có sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo kết quả điều tra, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở. Tiến hành test nhanh cho kết quả tài xế trên không sử dụng các chất ma túy.

