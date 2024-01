Xuống tay tàn độc với bố đẻ của người tình vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật

Nông Văn Thế, sinh năm 1982 ở xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang vừa bị Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "giết người" đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.