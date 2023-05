Xúc động trước tâm thư người bố mù chữ gửi Độ Mixi, đọc xong như muốn rơi nước mắt

Là streamer nổi tiếng nhất Việt Nam nên Độ Mixi có lượng khán giả hâm mộ rất đông đảo. Việc xem nam streamer chơi game mỗi tối cũng đã thành thói quen của nhiều người và trong đó cũng có những trường hợp đặc biệt.

Độ Mixi chia sẻ tâm thư đặc biệt từ người bố có con là fan của mình

Mới đây, trên sóng livestream của mình Độ Mixi đã chia sẻ về một bức thư đặc biệt được gửi đến mình. Theo như chia sẻ thì đây là bức thư do một người bố tên L. có con trai hâm mộ Độ Mixi và thường xuyên theo dõi nam streamer chơi game.

Hoàn cảnh gia đình của anh L. rất đặc biệt khi anh làm công việc phụ hồ và không biết chữ. Chính bức thư này cũng là nhờ người quen viết hộ và gửi đến Độ Mixi. Vợ mất sớm, con trai vốn đã mồ côi lại bị bệnh nặng và anh L. đã một mình gánh gồng nuôi con. Trên giường bệnh, niềm vui của cậu con trai là xem những video Độ Mixi chơi game. Dù biết rằng kênh của nam streamer dành cho người trên 18 tuổi nhưng đây là niềm vui nhỏ nhoi của cậu con trai nên anh L. cũng không nỡ cấm cản. Nhưng sau một thời gian điều trị thì cậu bé đã không qua khỏi.

Độ Mixi chia sẻ tâm thư và cho biết sẽ liên hệ để gặp gỡ người bố

Anh L. cho biết tâm nguyện cuối cùng của cậu con trai chính là muốn gặp và chụp ảnh cùng Độ Mixi. Tuy nhiên nhà ở Vũng Tàu và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ước nguyện của cậu bé chưa thể thực hiện. Cuối cùng, người bố đã gửi lời cảm ơn đến Độ Mixi khi anh chính là niềm vui của cậu con trai mình cho đến tận những ngày cuối đời.

Bức thư do người bố không biết chữ gửi đến Độ Mixi

Tâm thư đặc biệt này đã chạm đến trái tim và khiến rất nhiều khán giả xúc động. Sau khi đọc email trên livestream, Độ Mixi cho biết anh cũng đồng cảm với người bố và cho biết sẽ chủ động liên hệ để gặp gỡ và chia sẻ, động viên trong thời gian tới.

