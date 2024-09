Xuất hiện người bí ẩn muốn cho bà Trương Mỹ Lan mượn tiền để trả nợ cho các trái chủ

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Trong phần xét hỏi, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang (bào chữa cho 4 đồng phạm của bà Lan) cho biết có một người bạn của bà Trương Mỹ Lan có ý muốn mua lại các tài sản của bà Lan.

Cụ thể, theo luật sư, đối với tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) có 3 cổ đông góp vốn, đang thế chấp vay ngân hàng 250 triệu USD, một người bạn của bà ở Mỹ muốn thay mặt đại diện cho 3 cổ đông trả 250 triệu USD để trả nợ cho ngân hàng và cho bà mượn 130 triệu USD để khắc phục cho các bị hại ở vụ án này.

Ban đầu, bà Lan hiểu nhầm là người này có ý muốn mua lại tòa nhà 29 Liễu Giai nên nói rằng 'tòa nhà này không phải của mình bị cáo mà còn những người khác, nên không trả lời được ngay bây giờ'. Sau khi nghe luật sư giải thích, bà Lan đã đồng ý.

Bên cạnh đó, đối với dự án 6A (Trung Sơn, Bình Chánh), luật sư hỏi bà Lan có đồng ý rằng người này sẽ nộp một khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng và bà đồng ý giao lại dự án 6A cho họ, sau này bà và họ bàn chuyện mua bán sau không.

"Với dự án 6A tôi muốn tìm người có tiền thật và mua thật, còn giá trị bao nhiêu tôi không còn quan tâm nữa" - bà Lan nói.

Theo bà, dự án 6A không bị cơ quan điều tra kê biên. Hiện SCB đang giữ giấy tờ pháp lý của dự án này nhưng giữa bà và SCB không ký kết gì.

Về giá trị dự án, bà Lan nói: 'Bây giờ có những người bạn như thế này là rất quý. Bị cáo không đòi hỏi gì nhiều, nhờ luật sư nói với người bạn này cứ đi xem giá thị trường đi rồi thỏa thuận'.

