Xuất hiện mưa đá ở trung tâm TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Clip: Mưa đá xuất hiện tại quận 1 vào chiều 14/6 (clip: Sơn Lê)

Chiều 14/6, mưa lớn kèm theo dông sét và gió giật mạnh đã trút xuống một số quận, huyện của TP.HCM. Đặc biệt, trong cơn mưa, nhiều người phát hiện có nhiều hạt đá lẫn trong nước mưa ở khu vực quận 1 và quận 4.

“Nhiều năm sống ở thành phố nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới tận mắt chứng kiến mưa đá. Khoảng 15h15 mưa trút xuống nặng hạt, vài phút sau thì thấy trong nước mưa lẫn những hạt đá li ti cỡ ngón tay út. Khi nhặt lên thì tôi mới biết mưa đá. Những hạt đá này sau khoảng 2 phút thì tan thành nước”, anh Sơn ngụ quận 1 chia sẻ.

Mưa đá xuất hiện ở khu vực trung tâm TP.HCM

Cũng trong chiều nay, dông lốc xuất hiện ở các khu vực quận 3, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú…Hiện nhiều khu vực ở quận Tân Phú dù ban ngày, trời đang sáng bất ngờ tối sầm lại khi dông lốc kéo đến khiến người tham gia giao thông phải bật đèn xe.

Nhiều khu vực ở quận Tân Phú tối sầm lại khi dông lốc kéo đến

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát lúc 15h30 chiều nay, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển gây mưa dông và sét nhiều khu vực ở TP.HCM. Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông, sét tại một số khu vực của thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Tác giả: Đông Thịnh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn