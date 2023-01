Xuân sum vầy bên 5 thế hệ của cụ bà 110 tuổi ở Nghệ An

Cụ Yên mừng thọ 110 tuổi.

Lễ mừng thọ 110 tuổi của cụ Hồ Thị Yên (trú khối 14, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), con cháu gồm 5 thế hệ, bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương tập trung đông đủ, vui mừng chúc thọ. Cụ Yên ngồi trên giường, đôi tay cầm bằng chúc thọ của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa trao tặng, nở nụ cười thật tươi. Trước đám đông, cụ đọc những bài thơ cách mạng, về tình yêu đất nước, quê hương cho con cháu nghe. Kết thúc một bài thơ, cụ lại vui vẻ đón nhận những tràng pháo tay, những lời khen ngợi từ con cháu của mình.

Ông Nguyễn Đình Ngự (70 tuổi, con trai thứ 5 và cũng là người trực tiếp phụng dưỡng cụ Yên tự hào khi chia sẻ về người mẹ của mình. "Dù tuổi già sức yếu, không còn khả năng đi lại, mắt mù nhưng mẹ tôi vẫn rất minh mẫn, nghe rõ. Đôi mắt đã mù suốt 20 năm nhưng chỉ cần nghe tiếng, mẹ vẫn nhận ra con cháu của mình. Những lúc khỏe, mẹ ngồi chuyện trò, đọc thơ. Những bài thơ ngay từ khi còn nhỏ tôi vẫn thường nghe mẹ đọc, giờ tôi đã 70 tuổi nhưng mẹ vẫn thuộc từng vần thơ, câu chữ".

Vợ chồng cụ Yên sinh được 9 người con nhưng 3 người con lớn lần lượt qua đời ngay từ khi còn rất nhỏ. 4 trong 6 người còn lại đều tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cụ ông qua đời đã gần 30 năm vì tuổi cao sức yếu. Năm 2016, cả hai vợ chồng cụ Yên được tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì thành thích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Cụ Yên bên đại gia đình 5 thế hệ của mình.

20 năm trước, cụ Yên bị đau mắt, dù được con cháu đưa đi chữa trị, phẫu thuật 2 lần nhưng đôi mắt cụ bị mù vĩnh viễn. Cũng từ đó, mọi sinh hoạt của cụ Yên đều mò mẫm trong bóng tối và nhờ sự giúp đỡ của người thân.

Ông Ngự tự hào khi nhắc đến người mẹ của mình.

"Dù mù cả 2 mắt nhưng mẹ tôi vẫn đi lại trong nhà, tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân. 7 năm trước, trong một lần không may bị té ngã, mẹ không thể đi lại như trước được, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

Căn nhà của gia đình ông Ngự, nơi đang phụng dưỡng cụ Yên.

Mỗi bữa mẹ tôi ăn được một bát cơm với cá. Mẹ thích ăn cá kho. Răng của mẹ còn nhiều cái rất chắc và mỗi lần ăn mẹ nhai rất kỹ. Con cháu cũng thường xuyên mua sữa và trái cây mềm như chuối để mẹ bổ sung hàng ngày", con dâu cụ Yên chia sẻ.

Dù không còn khả năng đi lại, đôi mắt bị mù nhưng cụ Yên còn rất minh mẫn, nụ cười luôn nở trên khuôn mặt phúc hậu.

Tính đến thời điểm hiện tại, cụ Yên đang sống vui 5 thế hệ với tổng cộng 112 thành viên. Mỗi dịp giỗ chạp, Tết đến xuân về, con cháu đều tập trung đông đủ, sum vầy bên cạnh, chúc thọ cho cụ. Dù không nhìn thấy nhưng cụ Yên luôn cảm nhận được. Trên khuôn mặt già nua, phúc hậu của cụ luôn rạng ngời, tươi vui.

Vợ chồng cụ Yên đều là người có công với cách mạng.

"Theo thứ tự thì tôi là con thứ 5 trong nhà nhưng cũng là con trai trưởng nên trực tiếp chăm sóc mẹ. Hơn 20 năm nay kể từ ngày đôi mắt của mẹ không nhìn thấy, dù công việc bận rộn đến đâu tôi cũng bố trí người bên cạnh, túc trực, chăm sóc mẹ. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hào vì con cháu của mẹ luôn sống hiếu thuận, đoàn kết, sống trách nhiệm. Đó cũng là một phần động lực để mẹ sống vui, sống khỏe đến bây giờ.

Xúc động nghe lời chúc đầu xuân của cụ bà 110 tuổi.

Giờ mẹ đã 110 tuổi, là niềm vui, niềm tự hào cho đại gia đình chúng tôi. Chỉ mong thời gian còn lại, mẹ vẫn luôn vui vẻ, nở nụ cười hiền hòa để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu", ôm người mẹ già vào lòng, ông Ngự chia sẻ bằng niềm tự nào.

Gửi lời chúc đầu xuân đến mọi người, cụ Yên vui vẻ chúc "chúc mọi người năm mới mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu".

