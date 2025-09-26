Xuân Son nhận tin kém vui trước ngày trở lại

Giá trị Xuân Son giảm xuống sau gần 1 năm không chơi bóng

Nguyễn Xuân Son, hay còn được biết đến với tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes, vừa bị Transfermarkt giảm giá trị. Chân sút 28 tuổi tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách những cầu thủ đắt giá nhất V.League, khi giá trị giảm từ 700.000 euro xuống còn 650.000 euro. Đây là mức tụt nhẹ nhưng đủ để khiến tiền đạo số 1 của Tuyển Việt Nam thêm sốt ruột trong quá trình đang dần hồi phục chấn thương.

Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh V.League mùa giải 2025/26 chứng kiến sự đổ bộ của nhiều ngoại binh chất lượng. Những cái tên như Percy Tau của Nam Định hay Matheus Felipe trong màu áo CA TP.HCM đều được định giá lên tới 1 triệu euro, vô tình tạo sức ép cạnh tranh cho các ngôi sao từng là trụ cột của giải đấu.

Xuân Son đang từng bước trở lại

Dẫu vậy, nhìn lại màn trình diễn trước khi dính chấn thương, Xuân Son vẫn cho thấy giá trị không thể phủ nhận. Ở mùa giải 2024/25 dù phải dành nhiều thời gian trên giường bệnh nhưng anh vẫn kịp để lại ấn tượng khi ghi tới 7 bàn chỉ sau 7 trận đấu, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Nam Định và trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công tuyển Việt Nam. Chính màn trình diễn ấn tượng ấy đã thuyết phục Nam Định gia hạn hợp đồng với anh tới năm 2031, khẳng định niềm tin tuyệt đối của đội bóng thành Nam dành cho chân sút gốc Brazil.

Hiện tại, Xuân Son đã trở lại tập luyện dưới sự giám sát của chuyên gia thể lực người Brazil. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Brazil hồi tháng 8, anh tự tin chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất ổn, đang phục hồi cơ bắp và sớm thôi sẽ trở lại với bóng đá ở trạng thái 100%.”

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: bongdaplus.vn