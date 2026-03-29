Xuân Son phủ nhận thừa cân

Xuân Son không bận tâm quá nhiều về những điều xoay quanh mình trên mạng xã hội - Ảnh: Phan Tùng

Nguyễn Xuân Son không ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Bangladesh. Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik có đề cập đến việc ĐT Việt Nam sẽ kiểm tra lại cân nặng của Son, trước câu hỏi đến từ phóng viên.

Trong buổi chia sẻ với giới truyền thông, hướng tới màn so tài gặp Malaysia, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng lên tiếng về điều này. Anh nói: “Cơ bắp thì khác với mỡ. Tôi không bận tâm quá nhiều về những gì người khác nói. Tôi tập trung vào bóng đá. Khi tôi ghi bàn, mọi thứ đều ổn. Nhưng mọi thứ đều sai khi tôi không ghi bàn".

Xuân Son cho biết vấn đề ở cơ đùi phải đã được xử lý và cảm thấy khỏe mạnh. "Tôi đã hồi phục tốt và đạt 100% thể lực cho trận đấu tiếp theo", Son nói thêm.

Chân sút sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ lập công, khi ĐT Việt Nam đối đầu với Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường. Cầu thủ này nhấn mạnh: “Một trận đấu đặc biệt. Tôi đã mơ được thi đấu cho đội tuyển tại đây từ lâu rồi. Hy vọng đội tuyển chiến thắng và tôi có thể ghi bàn, để dành tặng người hâm mộ và cho chính tôi vì 30/3 là sinh nhật".

Xuân Son cũng trấn an CĐV về việc chưa có sự kết nối với Đỗ Hoàng Hên. Đây là lần đầu tiên sau 17 tháng, Son và Hên thi đấu cùng một đội. Trước đó tại Bình Định và Nam Định, cả hai từng cùng nhau ghi không dưới 15 bàn thắng. Son nói: “Hên chịu áp lực trong trận đầu chơi cho đội tuyển. Anh ấy chưa có nhiều thời gian tập cùng các đồng đội. Vấn đề sẽ được giải quyết khi có thêm thời gian”.

ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới đây.

Tác giả: Vy Cầm

Nguồn tin: bongdaplus.vn