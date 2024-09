Xử lý tài xế xe Howo đi sai làn gây nguy hiểm trên Quốc lộ 46

Sáng ngày 4/9, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại tài xế xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên tuyến QL46 tại ngã tư chợ Vạc xã Nam Lĩnh huyện Nam Đàn.

Tài xế xe đầu kéo bị xử phạt 2 lỗi vượt đèn đỏ và đi không đúng làn đường. Ảnh: S.H.

Trong quá trình vượt lên để vượt đèn đỏ, xe đầu kéo suýt xảy ra va chạm với một xe tải thùng từ trong đường ngang rẽ phải đi ra QL46.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát GTĐB số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh và tiến hành triệu tập tài xế vi phạm. Qua xác minh, chiếc xe nói trên là xe đầu kéo BKS 37H-045.XX, kéo theo rơ moóc BKS 37R-045.XX do tài xế N.V.T (SN 1979, trú ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển.

Tại buổi làm việc, lực lượng CSGT đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, kết quả xác định lái xe không vi phạm.

Xử lý tài xế Howo đi sai làn gây nguy hiểm trên Quốc lộ 46

Với 2 lỗi: Điều khiển xe đi không đúng làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Tổng 2 hành vi vi phạm nói trên có mức xử phạt là 10 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng.

