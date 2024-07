Xử lý nhóm giữ trẻ tự phát có hành vi bạo hành trẻ em

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trẻ bị bạo hành tại nhóm trẻ tự phát ở TP Buôn Ma Thuột. Nguồn: MXH

Trước đó, vào tối 9-7, một đoạn clip dài 1 phút 35 giây được đăng tải lên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người phụ nữ tại một nhóm trẻ đang đút cơm cho 4 cháu nhỏ ăn. Trong lúc cho các cháu ăn, người phụ nữ quát tháo, la hét hối thúc các cháu ăn nhanh. Sau đó, một cháu trai ăn hơi chậm nên người này dùng tay tát vào mặt cháu và đút ăn liên tục. Bị đánh, cháu bé vừa ăn vừa khóc.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ, nhiều người không khỏi bức xúc, lên án hành vi bạo hành trẻ, gây sợ hãi cho trẻ.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, nhóm trẻ này được mở ngay tại nhà bà N.T.N. (số L11 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi) là nhóm trẻ tự phát, không có giấy phép hoạt động. Nhóm trẻ này đã từng bị UBND phường lập biên bản, xử lý không cho hoạt động. Tuy nhiên, sau đó nhóm trẻ vẫn tái hoạt động.

Cháu bé bị tát vào mặt trong lúc ăn cơm. Ảnh cắt từ clip

“Người của nhóm trẻ có hành vi tát vào mặt các cháu, ép ăn, chúng tôi đã đề nghị phía công an phường vào cuộc. Công an đang tiến hành lấy lời khai, để có căn cứ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định”, ông Thái nói thêm.

Ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột xác nhận, trong sáng 10-7 đã cho cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản về hành vi hoạt động không phép. Đồng thời, khuyến cáo phụ huynh gửi trẻ tại các cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, tránh xảy ra những vụ việc như trên.

