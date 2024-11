Thái Lan xử nặng một công dân Singapore dọa đánh bom giả tại sân bay

Theo Cảnh sát Thái Lan, công dân Singapore có tên Ho Wai Chong đã bị bắt tại sân bay Don Mueang vào tối ngày 22/11. Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông này đã thú nhận hành vi và cho biết anh ta đang bị căng thẳng do vấn đề gia đình. Người đàn ông này cũng đã ở Thái Lan quá hạn thị thực tới 28 ngày.

Trước đó, nhân viên sân bay đã nhận được cuộc gọi điện thoại ẩn danh vào 14h47 phút ngày 21/11, cho biết có chất nổ trên một máy bay của hãng AirAsia, khởi hành đến sân bay Hat Yai, tỉnh Songkhla.

Công dân Singapore (ngồi trên xe lăn) đang bị cảnh sát thẩm vấn sau khi bị bắt vào ngày 22.11 vì thực hiện cuộc gọi giả mạo đe dọa đánh bom tại Sân bay Don Mueang. Nguồn: Khaosod

Ngay lập tức, an ninh sân bay đã thực hiện các giao thức khẩn cấp, tiến hành rà soát và phát hiện chuyến bay đến Hat Yai mang số hiệu FD3114, chở 162 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đang chuẩn bị cất cánh. An ninh sân bay đã yêu cầu tất cả hành khách ra khỏi máy bay để kiểm tra, trong khi máy bay trải qua quá trình kiểm tra an ninh kỹ lưỡng. Sau khi không phát hiện vật thể đáng ngờ nào trên máy bay hoặc trong số hành khách, các giao thức khẩn cấp đã được dỡ bỏ vào 19h30 cùng ngày.

Theo giới chức Thái Lan, sự cố này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lịch trình chuyến bay của sân bay và việc đi lại của hành khách. Căn cứ theo Luật Hàng không Thái Lan năm 2015, công dân Singapore sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đang củng cố hồ sơ truy tố người đàn ông này với tội danh cố tình trình báo gian dối, gây hoảng loạn tại sân bay và uy hiếp an toàn bay. Khung hình phạt cho tội danh này có thể lên tới 15 năm tù và/hoặc phạt tiền lên tới 600.000 Baht (khoảng 17.100 USD).

Ngoài ra, người đàn ông này còn bị buộc tội lưu trú quá hạn tại Thái Lan. Sân bay, hãng hàng không và hành khách bị ảnh hưởng cũng có thể khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tác giả: Đặng Tuyên

Nguồn tin: vov.vn