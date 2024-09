Xót xa hoàn cảnh của bé gái 6 tuổi ở Làng Nủ được Hoà Minzy ngỏ ý nhận nuôi: Gia đình 5 người đều mất, chỉ còn lại mình em

Những ngày vừa qua, trận lũ ống, lũ quét xảy ra gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân Làng Nủ. Không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây. Chỉ sau một tiếng nổ, hàng triệu mét khối đất đá của núi con Voi đã san phẳng ngôi làng nhỏ, cuốn 37 hộ gia đình ra con suối Vàng Kheo.

Đến nay, nhiều người dân thôn Làng Nủ vẫn ngày ngày túc trực tại hiện trường mong ngóng các lực lượng chức năng nhanh chóng tìm được những người thân mất tích trong cơn lũ dữ.

Trong khi đó, một số người bị thương trong trận lũ kinh hoàng cũng đang được điều trị trong bệnh viện. Trong số đó, hoàn cảnh của cô bé 6 tuổi Hoàng Thị Ngọc Lan đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cháu Lan được người dân cứu giúp khi bị lũ cuốn dạt vào bờ ruộng.

Đoạn clip môt mạnh thường quân ghi lại được hình ảnh cô bé đang được điều trị trong bệnh viện đã thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù thoát chết trong trận lũ quét ở Làng Nủ nhưng trên mặt và cơ thể cô bé 6 tuổi vẫn có chi chít những vế trầy xước. Ngồi trên giường bệnh, cô bé tần ngần chạm vào từng chiếc bút màu vừa được tặng, rồi vẽ từng né từng nét lên tấm bìa carton.

Cháu Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên. Được biết, bé Lan là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Bà nội và bố mẹ cùng các anh chị em của cháu Lan đã vĩnh viễn ra đi trong cơn lũ quét khủng khiếp.

Những ngày điều trị trong bệnh viện, cô bé vẫn chưa biết đến sự ra đi của bố mẹ và 2 anh trai trong trận lũ sáng ngày 10/9. Cô bé 6 tuổi ngồi lặng lẽ trên giường bên cạnh là bà ngoại luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc lo lắng cho em.

Chia sẻ với Vnexpress, bà Hoàng Thị Thanh (52 tuổi) bà ngoài bé Ngọc Lan không ngừng khóc khi nhắc đến sự việc đau lòng. Được biết, bà Thanh ở làng bên, nghe có người nói "Làng Nủ trôi hết rồi", bà vội vã chạy về hướng nhà con gái Hoàng Thị Châu, 31 tuổi, cùng chồng Hoàng Ngọc Lai, 33 tuổi và 3 con. Nhưng trước mắt bà, Làng Nủ đã bị san phẳng, chỉ toàn bùn đất.

"Tối hôm trước, cháu Lan khoe cùng hai anh ngủ tại nhà bà nội, nên lúc nghe tin tôi nghĩ 'nhà bà ấy cao ráo, sẽ không việc gì'. Không ngờ, tất cả bị vùi hết rồi", bà Thanh khóc.

Những ngày qua, bà không thể chợp mắt vì thương hai con chưa được tìm thấy, lại xót xa cho đứa cháu 6 tuổi bơ vơ. "Không biết sắp tới, tôi lo ăn học cho cháu Lan thế nào", giọng bà Thanh lo lắng.

Trước hoàn cảnh đáng thương của cô bé Ngọc Lan, nhiều người đã gửi lời động viện đến em và ngỏ ý muốn được nhận nuôi hoặc chu cấp thêm kinh phí để em có điều kiện tốt nhất để đến trường và tái thiết lại cuộc sống.

Ca sĩ Hoà Minzy ngỏ ý được nhận nuôi cháu bé bị mất cả gia đình trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ

Trong số đó, ca sĩ Hoà Minzy ngỏ ý xin nhận nuôi bé. Nữ ca sĩ muốn đưa bé về ở cùng mình và con trai Bo. Bên cạnh đó, cô muốn chăm lo cho bé từ việc học hành, đến ăn ở sinh hoạt. "Em muốn nhận nuôi bé, đưa bé về ở cùng mẹ con em để chăm sóc, ăn ở, học hành thì liên hệ ai được ạ? Cho em SĐT của người thân hay chính quyền với ạ”, Hòa Minzy viết. Bình luận của Hòa Minzy nhận lượt tương tác cao từ khán giả, nữ ca sĩ nhận về nhiều lời khen với nghĩa cử cao đẹp của mình.

Mặc dù, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và của đối với người dân Làng Nủ, song với sự động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần của chính quyên và các đoàn thiện nguyện đã một phần nào xoa dịu nỗi đau cho những người may mắn sống sót. Mong rằng bé Ngọc Lan hay những đồng bào Làng Nủ sẽ sớm vực lại tinh thần, ổn định cuộc sống.

