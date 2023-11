Xót xa cảnh người dân đưa tang trong mưa lũ

Khoảng 9 giờ sáng nay (1/11), người dân ở xã Hương Thuỷ (Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) mới có thể tổ chức chôn cất cho em N.V.D. (13 tuổi, ngụ tại thôn 6, xã Hương Thuỷ; học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng). Em D. tử vong do bị lũ cuốn trôi vào chiều ngày 30/10.

Do đường ra nghĩa trang thôn 6 vẫn đang ngập sâu, bị nước lũ chia cắt, nên người dân phải huy động nhiều chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài nam sinh xấu số và người thân để đến nơi chôn cất.

Một người dân tham dự lễ tang cho biết: "Từ nhà bố mẹ của nam sinh bị tử vong ra nghĩa trang khoảng 500m và có đường bê tông ra tận nơi. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm nên đường ra nghĩa trang vẫn đang bị ngập sâu, người dân đã phải huy động khoảng 10 chiếc thuyền nhỏ để chở quan tài và người thân vượt lũ khoảng 300m mới đến được đất nghĩa trang. Rất may là khu vực nghĩa trang nơi chôn cất nam sinh là cồn đất cao nên không bị ngập".

Bà con lối xóm cùng người thân dùng thuyền đưa tang nam sinh xấu số bị lũ cuốn tử vong

Theo người dân, bình thường người chết sẽ được chôn cất trong vòng không quá 2 ngày, song vì lý do mưa lũ bất khả kháng, nên việc tổ chức an an táng cho nam sinh xấu số bị chậm, thi thể phải để tại nhà riêng suốt 3 ngày qua.

Còn tại xã Gia Phố (Huyện Hương Khê), cũng xảy ra trường hợp hết sức éo le khi một cụ ông bị mất do căn bệnh ung thư đã được hơn 3 ngày vẫn chưa thể đưa đi an táng, bởi xung quanh nước lũ đang dâng cao.

Lãnh đạo huyện Hương Khê đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Hữu Th.

Theo đó, vào sáng 29/10, ông Nguyễn Hữu Th. (80 tuổi, trú tại thôn Thượng Hải, xã Gia Phố) bị mất do căn bệnh hiểm nghèo. Dự kiến, ông Th. sẽ được gia đình, người thân đưa tang vào ngày 30/10.

Tuy nhiên, thời tiết trên địa bàn vào thời điểm đó xảy ra mưa to, nước lũ dâng nhanh khiến các tuyến đường xung quanh nhà ông Th. bị nước lũ bủa vây.

Sáng 1/11, chính quyền địa phương cùng người dân phát dọn con đường ra nghĩa trang để chuẩn bị đưa tang ông Nguyễn Hữu Th.

“Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương cũng đã đến trao đổi với gia đình để hỗ trợ xuồng, vận chuyển. Tuy nhiên, lúc đấy tại khu vực nghĩa trang đang bị sạt lở không thể chôn cất được. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân phát quang con đường ra nghĩa trang do cây cối đổ sập, dự trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ phối hợp cùng gia đình đưa tang cụ Th. theo phong tục", ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố cho hay.

Trước sự việc trên, ông Hoàng Quốc Nhã, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Hương Khê đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Hữu Th. để thắp hương, chia buồn, động viên và thăm hỏi với gia đình.

