Xôn xao clip trẻ mầm non bị cô giáo b.ạ.o h.à.nh trong lớp

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip dài khoảng 57 giây, ghi lại cảnh một trẻ mầm non ở Hà Tĩnh bị cô giáo bạo hành ngay trong lớp. Sự việc nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh từ camera của lớp học ghi lại cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 11 phút ngày 13-4. Lúc này, các bé đang ngồi chơi thì một cô giáo từ ngoài đi vào. Cô này bước tới một bé trai ngồi ngoài cùng bên trái màn hình, liên tiếp có hành vi hành hung cháu.

Điều đáng nói là lúc đó, trong lớp còn có 2 giáo viên. Tuy nhiên, đoạn clip cho thấy họ không có động thái nào can ngăn.

Hình ảnh cháu bé bị cô giáo có hành vi bạo hành ngay trong lớp (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 14-4, trao đổi với phóng viên, cô Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận đoạn clip trên ghi lại sự việc diễn ra tại lớp trẻ 3-4 tuổi của trường.

"Tối muộn 13-4, tôi mới biết việc này. Sau đó, tôi đã tới nhà học sinh để gặp phụ huynh nhằm nắm bắt tình hình nhưng gia đình đã ngủ. Sáng nay, chúng tôi đã gọi điện thoại mời phụ huynh cháu bé đến trường để tìm hiểu" - cô Vân Anh cho biết.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà, nhà trường cũng đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

"Nguyên nhân sự việc như thế nào, nhà trường và cơ quan chức năng đang làm rõ" - cô Vân Anh cho hay.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động