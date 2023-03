Xôn xao clip Bà Nhân Vlog diễn để lôi kéo sự thương hại của người xem: “Quay đại đi để người ta thấy mình cực khổ”

Đức Nhân (thường được gọi là Bà Nhân Vlog) - chủ kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân vẫn đang là tâm điểm chú ý trên MXH. Sau drama thụ tinh nhân tạo, cư dân mạng tiếp tục phát hiện ra những sự việc khác liên quan đến YouTuber này.

Mới nhất, một cảnh hậu trường clip của Đức Nhân bất ngờ được chia sẻ rầm rộ. Trong clip, khi được ai đó nhắc chỉnh khẩu trang thì cô đã nói: “Không cần đâu, đại đi cho người ta biết mình cực khổ”. Ngay sau đó, Đức Nhân chuyển sang mode quay video, giọng hớn hở: “Cả nhà ơi, bây giờ hai vợ chồng Nhân đã tới nơi rồi”.

Your browser does not support the video tag.

Clip được cho là Bà Nhân Vlog đang diễn để được mọi người thương hại

Ngay lập tức, khoảnh khắc này thu hút sự quan tâm của dân tình. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng từ trước đến nay Đức Nhân đã “diễn”, giả vờ khổ cực để nhận được sự đồng cảm. Tuy nhiên cũng có bình luận cho rằng đã làm video thì ai cũng phải diễn chứ không riêng gì YouTuber này.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng chỉ có người trong ekip của Bà Nhân Vlog mới có hậu trường thế này nên nữ YouTuber cũng cần phải xem lại.

Sau drama thụ tinh nhân tạo, vợ chồng Đức Nhân liên tiếp bị khui nhiều sự việc khác

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Tính ra toàn diễn vậy trời, không ngờ Bà Nhân vậy luôn.

- Thất vọng về Bà Nhân thật sự.

- Ủa? “Cho người ta thấy mình cực khổ” là sao?

- Quá trời! Không ngờ có thể diễn được vậy luôn á!

- Chị Nhân khác hồi trước quá! Hơi thất vọng.

Tác giả: SA

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn