Độ 'sống ảo' của bà Nhân Vlog từng khiến Quang Linh 'méo mặt' khi sang châu Phi làm từ thiện

Những ngày qua Đức Nhân hay bà Nhân Vlog là cái tên được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội. Nữ YouTuber vướng vào drama cực căng với bác sĩ T. (bác sĩ nổi tiếng chuyên khoa sản) xung quanh vấn đề thụ tinh nhân tạo.

Giữa lúc drama căng thẳng, netizen còn đào lại nhiều ồn ào khác mà bà Nhân Vlog từng vướng phải từ trước. Trong đó, có cả chuyến từ đi sang châu Phi gặp team Quang Linh Vlog của cô.

Đức Nhân sang châu Phi làm từ thiện

Theo đó, vào hồi tháng 9/2022, bà Nhân Vlog đã lặn lội sang tận châu Phi, gặp team Quang Linh và làm từ thiện. Chuyến đi này của nữ YouTuber kéo dài 1 tuần. Tại đây, Đức Nhân nhiệt tình nấu ăn cho các thành viên team châu Phi và đi trao quà cho nhiều người dân bản địa.

Tuy nhiên, khi Đức Nhân chuẩn bị về Nhật Bản, cô than thở rằng vì bão nên không biết có về được không thì phản ứng của Quang Linh lại khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó, nam YouTuber nhăn mặt, phũ phàng nói: "Thôi bà về đi bà ơi. Bà về giùm đi bà ơi. Khổ lắm các bạn ơi, ăn miếng cá còn bị bắt nhả ra để chụp ảnh".



Phản ứng về chuyến đi này của Đức nhân, cộng đồng mạng cũng nổ ra nhiều tranh cãi nảy lửa. Nhiều người dành lời khen bà Nhân Vlog không quản ngại khoảng cách địa lý xa xôi đến châu Phi làm từ thiện, giúp đỡ bà con. Song, số khác lại cho rằng cô đang "làm màu", muốn lôi kéo sự nổi tiếng.

Trước phản ứng từ cư dân mạng, Đức Nhân cũng đã nhiều lần lên tiếng. Cô tiết lộ chi phí chuyến đi khoảng 400 - 500 triệu đồng và khẳng định đã có kế hoạch từ trước chứ không phải muốn hưởng ké sự nổi tiếng của Quang Linh hay Hoa hậu Thùy Tiên.

"Giờ Nhân chỉ ngồi ăn cũng ra tiền, số tiền Nhân làm từ thiện nếu dùng vào công việc, mua bán đất có thể đẻ ra vài trăm đến cả tỷ chứ chẳng đùa!! Thêm follow, thêm người xem nó không xứng đáng với số tiền, mồ hôi nước mắt, tính mạng, sức khoẻ Nhân bỏ ra đâu mọi người", Đức Nhân phân trần với cộng đồng mạng.

Sự việc tiếp tục khiến dân mạng lôi nhau ra tranh cãi. Đặc biệt, rất nhiều fan của Quang Linh lên tiếng bảo vệ nam YouTuber khi bất ngờ bị réo gọi. Nhiều người cho rằng không nên quy chụp mọi việc. Đức Nhân làm từ thiện là điều đáng quý, cô cũng được sự giúp đỡ tận tình của Quang Linh và Team châu phi là việc hết sức bình thường. Ngoài ra, những ai theo dõi Quang Linh từ trước đều biết tính cách anh vốn hay nói đùa. Không chỉ với người khác mà ngay cả anh em trong team Linh cũng hay đùa vậy.

Hiện drama của bà Nhân Vlog về lùm xùm thụ tinh nhân tạo đang thu hút đông đảo sự chú ý. Do vậy mọi động thái cũng như những ồn ào xung quanh nữ YouTuber trước đó cũng được đem ra mổ xẻ liên tục.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn