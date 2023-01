Xô xát sau chầu nhậu, điều khiển ô tô tông 2 "đối thủ" suýt chết

Chiều ngày 11/1/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhí (SN 1996, cư trú xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Danh Phụng (SN 1993, cư trú phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về tội "cố ý gây thương tích".

Nguyễn Văn Nhí và Danh Phụng (từ trái sang phải).

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 28/12/2022, sau khi nhậu tại nhà người quen, Nguyễn Văn Nhí điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 77H-022.97 chở Danh Phụng đi nhậu tiếp.

Trong lúc điều khiển xe về thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn thì Nhí gặp xe môtô biển kiểm soát 68D1-565.77 do Nguyễn Thái Châu (SN 1996) chở theo Ngô Hoàng Đủ (SN 2002) chạy cùng chiều phía trước. Lúc này Nhí thấy Châu ngoảnh mặt về hướng xe ôtô của mình và “văng tục” nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Châu điều khiển xe dừng trước đầu xe ôtô của Nhí. Lúc này, Nhí cũng dừng xe lại rồi xuống xe lấy 1 cây sắt dài có sẵn trong xe rượt đuổi Châu và Đủ nên cả 2 lên xe bỏ chạy về hướng Núi Sập.

Riêng Nhí thì tiếp tục điều khiển xe ôtô đi được khoảng 5km thì bị Châu và Đủ đón đường ném bể kính chắn gió của xe ôtô rồi bỏ chạy.

Hung khí Nhí và Phụng dùng để đánh nạn nhân.

Tức giận, Nhí điều khiển xe ôtô đuổi theo và tông thẳng vào đuôi xe môtô làm Châu và Đủ mất tay lái đụng vào vách tường nhà dân bất tỉnh. Không dừng lại ở đó, Nhí và Phụng xuống xe dùng cây sắt đánh và dùng chân đạp vào người của Châu và Đủ, rồi lên ôtô bỏ đi khỏi hiện trường. Châu và Đủ được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích tạm thời là Châu (48%), Đủ (24%).

Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nghiêm Túc - Mai Phương

Nguồn tin: baovephapluat.vn