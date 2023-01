Va quẹt xe rồi xô xát, 1 người bị đâm tử vong, 1 người bị thương

Pháp luật

Ngày 7-1, Công an Q.Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng do va quẹt xe trên đường. Vụ việc làm 1 người chết, 1 người bị thương.