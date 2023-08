Phạt 'trùm buôn lậu' Mười Tường 23 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng

"Trùm buôn lậu" Mười Tường bị tuyên phạt 23 năm tù trong vụ án buôn lậu 51kg vàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 13-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt "trùm buôn lậu" Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) 23 năm tù về hai tội danh "buôn lậu" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", trong vụ buôn lậu 51kg vàng.

Ngoài hình phạt tù, bà Mười Tường còn bị phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Phạm Tấn Lộc - đàn em thân tín của Mười Tường - bị phạt 13 năm tù và Nguyễn Hoàng Út - em ruột Mười Tường - bị phạt 12 năm tù.

Ngoài ra, nhóm buôn lậu 51kg vàng là đàn em của Mười Tường bị tuyên phạt mức án từ 6 - 12 năm tù.

Các bị cáo là chủ tiệm vàng liên quan đến đường dây buôn lậu vàng này bị tuyên phạt từ 7 - 10 năm tù.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 12h40 ngày 30-10-2020, cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Hoàng Út (em ruột Mười Tường) lái vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang.

Cùng lúc có Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước, Võ Văn Trung đi bộ đến vỏ lãi của Út lấy ba bọc ni lông chứa gần 51kg vàng nguyên liệu 99,99% thì lực lượng liên ngành xuất hiện, bắt giữ Hải cùng tang vật, số còn lại bỏ trốn.

Cùng ngày, Nguyễn Văn Minh, Võ Minh Tâm, Phan Văn Bồ đến trụ sở Công an TP Châu Đốc đầu thú khai nhận cùng với Út vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Các bị cáo là đàn em của Mười Tường bị tuyên phạt từ 6 - 12 năm tù trong vụ buôn lậu 51kg vàng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quá trình điều tra xác định chủ các tiệm vàng tại An Giang, TP.HCM và một số tỉnh có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hóa, Pha Na (sống tại Campuchia) chuyển về Việt Nam.

Nhóm của Tuốt đã thuê Mười Tường vận chuyển tiền USD, vàng cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên để Nguyên giao lại cho chủ tiệm vàng ở TP.HCM. Tiền công vận chuyển 100.000 USD là 70 USD, mỗi kg vàng là 15 USD.

Mười Tường đã phân công Phấn và Lộc trực tiếp liên hệ với người có nhu cầu mua vàng. Sau đó, cả nhóm sẽ vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng chuyển về nhà của Mười Tường để giao lại các tiệm vàng. Đàn em của Mười Tường được phân công cảnh giới.

Khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, Tuốt điện thoại cho Trương Văn Liêm nhờ nhận giùm 200.000 USD của một người đàn ông đến giao tại tiệm vàng Trương Liêm. Khoảng 20 phút sau, có một người đàn ông đến gặp Liêm giao số tiền trên. Vài ngày sau, Tuốt điện thoại kêu Liêm giao 200.000 USD cho đàn em của Mười Tường.

Định giá tài sản xác định tổng số tang vật gần 51kg vàng trị giá trên 71 tỉ đồng.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ