Xe tải va chạm với xe máy trên quốc lộ, 1 người tử vong

Xe tải biển số 60H-044.55 do tài xế Hương Văn Thọ (SN 1991) ngụ tỉnh Bình Thuận điều khiển lưu thông hướng từ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đi TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nơi xảy ra tai nạn.

Khi đến địa phận xã An Phước, đối diện cổng Khu công nghiệp Long Thành, xe tải đã va chạm với xe máy biển số 60C1-786.05 do anh Đỗ Tân Phát (SN 1981) ngụ xã An Phước, huyện Long Thành điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến anh Phát tử vong tại chỗ.

Trưa cùng ngày, việc khám nghiệm hiện trường mới được hoàn tất.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn