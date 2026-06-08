Xe tải tông nhau trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, hai người ch.ế.t

Lúc 4h10, xe tải biển Hà Nội chạy trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn qua xã Trường Lưu (trước đây thuộc huyện Can Lộc), thì tông vào phía sau xe tải biển Hà Tĩnh đang di chuyển cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn, sáng 8/6. Ảnh: Hùng Lê

Tai nạn khiến ba người trên xe tải biển Hà Nội mắc kẹt trong cabin. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cắt các bộ phận phần đầu xe, đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển tới bệnh viện cấp cứu, song hai người đã tử vong.

Tại hiện trường, xe tải biển Hà Nội biến dạng phần đầu, thùng phía sau méo mó, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh. Xe tải biển Hà Tĩnh hư hỏng phần đuôi.

Tai nạn khiến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ùn tắc kéo dài vài km theo hướng Bắc - Nam từ hơn 4h. Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển xuống quốc lộ 1, điều xe cứu hộ cẩu phương tiện gặp nạn. Hơn 8h, hiện trường chưa được giải phóng.

Lực lượng chức năng cắt cabin để đưa nạn nhân mắc kẹt đi cấp cứu. Ảnh: Hùng Lê

Theo đơn vị vận hành, thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa, mặt đường bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi dài khoảng 35 km, tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023 và đưa vào khai thác từ tháng 4/2025. Giai đoạn một có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net