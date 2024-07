Hàng chục hành khách hoảng loạn sau cú va chạm giữa xe khách và xe tải

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 2 giờ 32 phút sáng 18-7, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Phú với đường Nguyễn Đổng Chi, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 47H-02117 (chưa rõ danh tính tài xế) chở hoa quả di chuyển trên đường Trần Phú, theo hướng từ Ngã ba Hồng Lĩnh lên huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe khách mang BKS: 17B-01789 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo hàng chục hành khách di chuyển từ đường Nguyễn Đổng Chi ra đường Trần Phú.

Lực lượng chức năng phải tiến hành cẩu chiếc xe tải ra khỏi hiện trường

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải mất lái lao lên vỉa hè đâm gãy trụ điện bên đường, còn chiếc xe khách đâm đổ 1 cây xanh trước nhà dân rồi mới dừng lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và cùng người dân phá cửa kính đưa hành khách xuống rồi đem đi cấp cứu tại bệnh viện.

Rất may vụ tai nạn chỉ làm một số người bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng, mảnh kính, hoa quả nằm vương vãi khắp nơi.

Hiện, sức khỏe của tất cả các hành khách đã ổn định, phía nhà xe cũng đã bố trí chiếc xe khác tới để đón hành khách tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Clip người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu hành khách

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động