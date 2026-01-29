Xe ô tô lao xuống vực, 3 người thoát chết thần kỳ

Vào hồi 12 giờ 35 phút ngày 28/01/2026, Tổ Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an phường Nghi Sơn (Thanh Hóa) nhận được tin báo của người dân về một vụ tai nạn giao thông xảy ra ra tại đường nhánh tỉnh lộ 513 nối đường Đông - Tây 4, thuộc Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, khiến 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, phương tiện gây tai nạn là xe ô tô biển kiểm soát 36A-967.xx, do ông Nguyễn Nhật L. trú tại Tổ dân phố Thanh Sơn, phường Nghi Sơn điều khiển, trên xe chở theo hai người cùng trú tại Tổ dân phố Nam Sơn.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 3 người trên xe bị thương, phương tiện bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ CSTT Công an phường Nghi Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tiết, phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy có người bị thương nặng, trong tình trạng nguy hiểm, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Tổ công tác và người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu, đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời sử dụng phương tiện chuyên dụng của lực lượng CSTT, bật còi ưu tiên, khẩn trương đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực để cấp cứu.

Nhờ sự nhanh chóng, quyết đoán của lực lượng Công an, người bị nạn đã được tiếp cận y tế kịp thời, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc, giữ an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông trên tuyến đường.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: congly.vn