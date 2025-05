Tài xế ngủ gật khiến xe ô tô lao xuống vực, 3 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Tài xế Jue Saeyang, 59 tuổi, đang chở gia đình đến chợ mua đồng phục học sinh thì được cho là đã ngủ gật khi đang lái xe.

Chiếc xe tải bán tải sau đó lao khỏi đường núi và lăn 30 mét xuống vực ở Chiang Rai vào ngày 11/5. Sau đó, nó đâm vào một cái cây trong một vườn vải, khiến 3 người lớn trên xe tử vong.

Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo từ những người qua đường, những người đã nhìn thấy những đứa trẻ khóc trên chiếc xe bán tải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các sĩ quan phát hiện thi thể của Jue, vợ ông, Yua Saeyang, 57 tuổi và một người họ hàng khác là Suda Saemua, 33 tuổi, cũng được phát hiện đã tử vong.

Những đứa trẻ bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Thoeng để điều trị. Các quan chức đã xác định những người này là Worameth Saeyang (14 tuổi), Adisorn Saeyang (13 tuổi), Anawin Saeyang (9 tuổi), Walaitip Saeyang (9 tuổi) và Praewwa Saeyang (9 tuổi).

Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết: "Người ta phát hiện ra rằng tài xế đã kiệt sức sau khi tổ chức hai đám tang liên tiếp.

Ông ấy đang đưa vợ, con, cháu và con dâu đi mua đồng phục học sinh ở chợ nhưng ông ấy đã mất kiểm soát chiếc xe".

Cảnh sát cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

