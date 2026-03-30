Xe máy lao xuống khu đất, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 ngày 30/3, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 26 và đường Phước Lý (xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bà Lê Thị Đ. (SN 1971, ngụ thôn Bình Trị, xã Tân Định), điều khiển xe máy biển kiểm soát 79H1-493xx lưu thông theo hướng từ thôn Tuân Thừa đi thôn Phước Lý.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi di chuyển qua đoạn đường tránh Quốc lộ 26, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống khu đất trống bên lề đường.

Hậu quả, bà Đ. tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ sau tai nạn.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Trung Sơn

Nguồn tin: congly.vn