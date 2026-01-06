Xe máy lao lên vỉa hè ở Tây Ninh khiến 1 người chết, 1 bị thương

Chiều 6-1, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn ở Tây Ninh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, anh N.L.H. (23 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở theo một thanh niên khác lưu thông trên đường Nguyễn Thông, từ hướng xã Tầm Vu đi trung tâm phường Long An. Khi đến đoạn gần Bệnh viện Đa khoa Long An thì nam thanh niên cầm lái không làm chủ tốc độ, mất lái rồi lao lên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, H. bị đa chấn thương và tử vong sau đó; nam thanh niên khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh và Công an phường Long An phối hợp với VKSND khu vực 1 có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

