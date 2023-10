Xe đầu kéo ôm cua vào KCN, tông người phụ nữ đi xe đạp tử vong

Khoảng 7h30 ngày 31/10, xe đầu kéo BKS 51C-640.25 kéo theo rơ-mooc chở container loại 40 feet lưu thông trên đường tỉnh 825 hướng về KCN Tân Đức, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do bị khuất tầm nhìn nên khi tài xế điều khiển xe đầu kéo ôm cua vào KCN, xe đầu kéo đã va chạm với xe đạp do một người phụ nữ lớn tuổi điều khiển.

Hiện trường vụ xe đầu kéo tông tử vong người phụ nữ đi xe đạp.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe và tử vong tại chỗ. Đội CSGT TT, Công an thị trấn Đức Hòa đã có mặt tại hiện trường điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên danh tính của nạn nhân chưa được xác định. Sự cố giao thông xảy ra khiến tuyến đường tỉnh 825 bị ùn ứ.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn