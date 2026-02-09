Va chạm giữa ô tô tải và xe đầu kéo trên QL6 khiến giao thông ách tắc nhiều giờ

Thông tin ban đầu được biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h30 ngày 8/2 tại Km203+750, QL.6 thuộc địa phận phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 29H-004xx lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La đã xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 26H-031xx kéo theo rơ mooc BKS 26RM-001xx lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm đã khiến 2 người bị thương, 2 xe ô tô hư hỏng nặng, giao thông ách tắc nhiều giờ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Những ngày này, do ảnh hưởng của không khí lạnh dẫn đến mưa mù khiến mặt đường trơn, trượt. Vì thế, các phương tiện tham gia lưu thông trên QL6 cần tuân thủ tốc độ, đi đúng làn đường, đúng tốc độ… để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông trên tuyến.

