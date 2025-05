Xe cứu thương vượt đèn đỏ, tông tử vong người phụ nữ đi xe máy

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe cứu thương ở Thái Lan đã gây tranh cãi sau khi vượt đèn đỏ với còi báo động inh ỏi - mặc dù không chở bệnh nhân - và đâm vào một số người đi xe máy, khiến một phụ nữ 45 tuổi tử vong.

Theo Khaosod, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h25 ngày 6/5, tại một ngã tư trên đường cao tốc nối Chiang Mai và Lampang.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy một nhóm người đi xe máy đang di chuyển qua ngã tư thì một xe cứu thương chạy nhanh từ hướng ngược lại vượt qua đèn đỏ và đâm vào họ. Một người đi xe máy được nhìn thấy bị văng đi vài mét do cú va chạm.

Các đội cấp cứu đã được điều động đến hiện trường, nơi họ tìm thấy 4 người bị thương, bao gồm một phụ nữ trong tình trạng nguy kịch, cần phải hồi sức tim phổi (CPR). Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi người phụ nữ 45 tuổi sau đó đã tử vong vì vết thương.

Sau khi đoạn clip về vụ va chạm xuất hiện trên mạng, nhiều cư dân mạng Thái Lan đã chỉ trích xe cứu thương vì chạy vượt đèn đỏ dù không chở bệnh nhân.

Trước sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng, Tổ chức Cứu hộ Southern Amarin, đơn vị vận hành xe, đã đưa ra lời xin lỗi công khai và làm rõ các tình huống xung quanh vụ việc.

Tại Thái Lan, những người ứng cứu đầu tiên xử lý các cuộc gọi khẩn cấp - bao gồm cả việc vận chuyển bệnh viện và ứng phó với hỏa hoạn - thường là tình nguyện viên từ các tổ chức cứu hộ.

Theo hiệp hội, xe cứu thương đã được điều động đến một đám cháy cỏ khô gần khu công nghiệp, khiến tài xế bật còi báo động và vượt đèn đỏ để nhanh chóng đến hiện trường.

Hiệp hội tuyên bố rằng tài xế đã bị khiển trách chính thức vì vi phạm luật giao thông và bị yêu cầu không được vượt đèn đỏ trong tương lai.

Anh ta đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và hiện đang hợp tác với cảnh sát khi các thủ tục pháp lý diễn ra.

Ngoài ra, hiệp hội cam kết chi trả toàn bộ chi phí học tập cho con gái 7 tuổi của nạn nhân quá cố cho đến khi cô bé học xong trung học phổ thông.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn