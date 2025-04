Bị ghi hình xe biển xanh vượt đèn đỏ, tài xế nói 'do đau bụng'

Tài xế lái ô tô biển xanh vượt đèn đỏ bị camera hành trình ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip bạn đọc

Chiều 3-4, lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương (PC08) cho biết đơn vị đã mời tài xế lái ô tô biển xanh vượt đèn đỏ lên làm việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Tài xế lái xe biển xanh vượt đèn đỏ: Lý do vì bị đau bụng?

Tài xế vi phạm tên N.Q.H. (39 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhân viên hợp đồng của một cơ quan nhà nước tại Bình Dương.

Tại cơ quan công an, anh H. đưa ra lý do anh bị đau bụng nên mới vượt đèn đỏ. Tuy nhiên vị lãnh đạo cho hay lý do mà tài xế đưa ra không chính đáng.

Lãnh đạo PC08 cho biết thêm hành vi vượt đèn đỏ của tài xế H. sẽ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ 18-20 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế này còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó mạng xã hội Facebook xuất hiện video dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh ô tô biển xanh mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường Lê Hồng Phong.

Khi xe đến giao lộ thì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ nhưng tài xế không dừng lại, mà vượt đèn đỏ, rẽ phải vào một con hẻm giao với đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Thời điểm này có xe máy đang đứng chờ đèn đỏ, trong khi tài xế lái xe biển xanh lại cho xe vượt đèn đỏ.

Sau khi video được đăng tải, người dùng mạng xã hội đã lên án hành vi coi thường pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là xe biển xanh của Nhà nước. Nhiều người để lại bình luận mong cơ quan chức năng sớm tìm ra tài xế và xử phạt nhằm răn đe.

Tác giả: Tuấn Duy

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ