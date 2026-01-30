Xe con bị húc vì dừng ngay góc chết của xe đầu kéo

Your browser does not support the video tag.

Video: Hạnh Nguyễn

Tình huống giao thông: Đường đông xe tại nút giao, xe đầu kéo từ từ chuyển hướng về phía đường Hà Huy Tập, lúc này dòng ôtô đi thẳng đang ùn lại. Chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục di chuyển và húc vào xe con màu đỏ đang dừng lại tránh một ôtô khác quay đầu.

Kỹ năng lái xe: Nếu có thể các phương tiện nên chủ động tránh xa các xe lớn như xe tải xe đầu kéo nhiều điểm mù. Tình huống như trong video khá khó khăn khi ôtô màu đỏ buộc phải dừng lại vì phía trước có xe chuyển hướng vô tình rơi vào điểm mù của xe đầu kéo. Trong khi đó, dù đã di chuyển chậm nhưng xe đầu kéo vẫn không tránh được va chạm với xe con.

Tác giả: Nguyên Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net