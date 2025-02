Xe buýt chở quan chức Thái Lan mất lái, ít nhất 50 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Bangkok Post

Bangkok Post ngày 26/2 dẫn thông tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 3h20' (giờ địa phương) gần cột mốc km 210-500 trên cao tốc 304 ở quận Nadi, tỉnh Prachinburi, phía Đông Thủ đô Bangkok, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe buýt gặp nạn là một trong ba chiếc xe buýt hai tầng đang chở khoảng 200 quan chức chính quyền địa phương trong một chuyến đi thực tế. Khi đang di chuyển trên một con đường dốc tại tỉnh Prachinburi, chiếc xe bị hỏng phanh, lao xuống dốc và đâm xuống một con mương.

Cảnh sát cho biết, trên chiếc xe buýt gặp nạn có tổng cộng 49 người, trong đó có 17 người đã thiệt mạng ngay tại hiện trường và một người sau đó không qua khỏi khi được đưa vào viện. Những người sống sót còn lại được đưa đi cấp cứu và điều trị ở hai bệnh viện gần đó.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết đã chỉ đạo tiến hành điều tra, đặc biệt là về điều kiện an toàn của xe.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Thái Lan xếp thứ 9 trong số 175 quốc gia thành viên về số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, với khoảng 20.000 người tử vong mỗi năm. Việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn giao thông chưa nghiêm ngặt và cơ sở hạ tầng đường sá chưa được bảo trì tốt là những yếu tố chính gây ra số người tử vong cao tại quốc gia này.

Hồi tháng 10/2024, một chiếc xe buýt khác cũng gặp tai nạn và bốc cháy ở vùng ngoại ô Bangkok khiến 25 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em. Chiếc xe buýt này chở các học sinh và giáo viên trong chuyến đi dã ngoại từ trường Wat Khao Phraya ở tỉnh Uthai Thani. Xe đang đi thì nổ lốp, đâm vào rào chắn.

Tác giả: Kim Khánh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân