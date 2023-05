Xác minh làm rõ clip ‘người chồng dùng chổi đánh vợ’ gây phẫn nộ

Theo đó, 2 ngày qua, một tài khoản Facebook tên N.H đăng tải đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây quay lại cảnh một người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể của một người phụ nữ cạnh con lộ bê tông gây xôn xao dư luận.

Cảnh người đàn ông đánh người phụ nữ được ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Trong khi người đàn ông liên tục chửi bới và dùng chổi đánh thì người phụ nữ này khóc lóc, kêu la thảm thiết. Không chỉ dùng chổi mà người đàn ông này còn đạp vào người nạn nhân, khiến vùng mặt bị chảy máu.

Nhiều người xem tỏ ra bất bình, phẫn nộ không chỉ với người đàn ông hành hạ người phụ nữ mà người quay clip thấy cảnh như vậy cũng không đứng ra can ngăn.

Theo Công an huyện Tam Bình, đoạn clip trên là sự việc xảy ra tại xã Song Phú và hiện đang được xác minh, làm rõ. Hai người trong clip là vợ chồng. Công an xuống nhà thì người chồng vẫn còn đang say rượu nên chưa lấy lời khai được. Còn người vợ đã bỏ đi đâu không rõ.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin: congan.com.vn