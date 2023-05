Bắt tạm giam gã chồng dùng thắt lưng đánh vợ bầu 7 tháng dã man ở Hải Dương

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Hành hạ vợ" liên quan vụ gã chồng dùng lược, thắt lưng đánh vợ bầu 7 tháng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (SN 1986, ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) về tội "Hành hạ vợ".

Chị G. với các vết thương chi chít trên cơ thể.

Trước đó, ngay khi nắm được thông tin chị Bùi Thị Tuyết G. (SN 1987) đang mang thai 7 tháng phải trốn về quê ở xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vì bị chồng bạo hành trong một thời gian dài, Công an huyện Kim Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với Công an xã Kim Xuyên khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, chị G. lấy Trần Văn Luân từ tháng 4/2021 và sinh sống tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên. Hai người đã có 1 con chung và hiện chị G. đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng. Quá trình về làm dâu tại huyện Kim Thành, chị G. sống khép kín, không tham gia sinh hoạt tại đoàn thể nào ở địa phương.

Trần Văn Luân đã bạo hành vợ trong thời gian dài.

Ngày 21/5, Công an huyện Kim Thành đã triệu tập Trần Văn Luân và mời chị G. lên cơ quan Công an làm việc. Quá trình làm việc, Luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, nghi ngờ chị G. ngoại tình nên Luân đã đánh đập, bạo hành vợ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian dài, kể cả khi vợ đang mang thai tháng thứ 7. Luân dùng lược, thắt lưng da… vụt vào người chị G., gây nên các vết thương trên khắp cơ thể.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo VTC News