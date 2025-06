Xác minh hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng đổ đống ở vùng ven TP.HCM

Thực phẩm chức năng được đổ đống tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trưa 6-6, tại ven đường đất đá gần đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng được đổ đống.

Theo quan sát ban đầu của phóng viên, tại khu vực trên có khoảng 10 nhãn hiệu thực phẩm chức năng. Các hộp còn hạn sử dụng đến năm 2027 - 2028.

Nhiều hộp thực phẩm chức năng nằm xen trong các bụi cỏ, ven con đường đất đá nêu trên. Đáng nói những loại thực phẩm chức năng đều là những sản phẩm quen thuộc, dành cho người lớn và trẻ em.

Hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đổ bỏ ven đường ở TP.HCM

Trưa 6-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP.HCM) xác nhận sau khi nhận được tin báo từ người dân và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng ghi nhận trên địa bàn xã có lượng lớn thực phẩm chức năng nghi bị người khác chở đến đổ trộm ven đường.

Hiện tại lực lượng đô thị, môi trường của UBND xã đang phối hợp lực lượng công an xã đến hiện trường kiểm tra hiện trạng, ghi nhận, thống kê các loại thực phẩm chức năng bị bỏ để có hướng xử lý.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết cũng đã tiếp nhận thông tin, phối hợp cùng các đơn vị để điều tra làm rõ.

Đơn vị cũng đã chuyển thông tin vụ việc đến Công an TP.HCM, Sở An toàn thực phẩm TP để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội đã lan truyền một số đoạn video, hình ảnh của tài khoản Facbook chia sẻ thông tin phát hiện thuốc, thực phẩm chức năng gắn mác nước ngoài được xe ba gác chở đến đổ tại bãi đất trống ở TP.HCM.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm, hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường:

Nhiều hộp thực phẩm chức năng bị vứt bỏ còn nguyên hộp... - Ảnh: NGỌC KHẢI

...Thậm chí nguyên thùng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Sản phẩm còn trong thời gian sử dụng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Một loại thực phẩm chức năng đổ đống tại bãi đất trống - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hộp vitamin được ghi nhận tại hiện trường - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trưa 6-6, công an và lực lượng chức năng xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) đang có mặt tại khu vực phát hiện hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tác giả: NGỌC KHẢI - THU HIẾN - MINH HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ